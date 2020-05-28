Расстреляли из авто: в Канаде убили рэпера Houdini

Музыканта доставили в больницу с огнестрельными ранениями, однако спасти его врачам не удалось.

В Торонто застрелили канадского рэпера Димарджио Дженкинса, который более известен как Houdini.

Читайте такжеВ США застрелили рэпера Young GreatnessКак пишет Toronto Sun, 21-летний музыкант стал одним из трех человек, на днях доставленных в больницу с огнестрельными ранениями. Спасти его так и не удалось.

Известно, что музыкант вместе с 15-летним подростком шел мимо отеля, в то время как припаркованный неподалеку автомобиль сделал резкий разворот, и из него открыли стрельбу. В результате пострадали рэпер, который умер, его приятель и 27-летняя женщина. Они находятся в больнице.

По факту того, что произошло, полиция до сих пор никого не арестовала.

Houdini вырос в Торонто и в прошлом году был назван одним из самых популярных независимых рэперов. Его известными треками были песни Late Nights, Myself и Backseats.

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