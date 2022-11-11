Однако он не стал показывать лицо избранницы.

Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк показал романтические фотографии с девушкой. Вероятно, у него появились новые отношения после развода с женой Тиной Антоненко.

Звезда сериала "Крепостная" в инста-сториз показал, как ходил с девушкой в кафе, а позже прогуливался с ней за ручку.

Однако лицо своей избранницы он решил не показывать. Поэтому наверняка неизвестно - это его новая девушка или экс-жена Тина, чувства к которой у него до сих пор не остыли.

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Ранее Цымбалюк признавался, что все еще любит свою жену, а развод дался ему крайне сложно.

Тарас Цымбалюк: личная жизнь

Актер много лет назад встречался с коллегой Викторией Варлей. Они познакомились на съемках одного из украинских сериалов. Но отношения у пары были не совсем гладкие - они то сходились, то расходились.

После окончательно расставания с Варлей Тарас закрутил роман с Тиной. Вскоре они поженились, но их отношения не выдержали войну. Недавно стало известно о разводе пары.

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