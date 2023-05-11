Малышу уже скоро исполнится один год, все это время певица скрывала его имя.

Известная певица Рианна и ее избранник, рэпер A$AP Rocky, воспитывают сына и ждут еще одного ребенка. Звездная пара старается держать в тайне информацию о своей жизни, они скрывают даже имя мальчика.

Однако журналисты выяснили, как зовут сына Рианны. Издание Daily Mail утверждает, что получило копию свидетельства о рождении ребенка. Малыш получил необычное двойное имя RZA Athelston Mayers (Риза Ателастон Майерс).

Первую часть имени, как утверждают журналисты, мальчику дали в честь рэпера, лидера Wu-Tang Clan и продюсера RZA. Ранее Рианна появлялась на публике в свитшоте с логотипом этой группы.

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Вторая часть имени сына Рианны дана ему в честь отца - рэпера A$AP Rocky (его настоящее имя Раким Ателастон Майерс). Ранее фанаты певицы предполагали, что мальчика назвали Ной, но теперь журналисты показали копию документа, в котором указано другое имя.

В свидетельстве также указано, что малыш родился в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Это произошло 13 мая 2022 года.

Ребенок Рианны - что известно

В январе 2022 года стало известно, что певица беременна первенцем. В мае 34-летняя певица стала мамой, о том, что она родила сына, стало известно не сразу, а лишь спустя несколько дней после радостного события.

В феврале 2023 года Рианна появилась на публике с беременным животиком. Она долго скрывала, что ждет второго ребенка, но затем решила обрадовать фанов. Не так давно Рианну заметили в магазине детской одежды. По цвету комбинезонов, которые покупала певицы, фанаты выяснили пол второго ребенка звезды. Предполагается, что она ждет девочку.

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