Впервые артистка родила в мае 2022 года, а сегодня снова показала округлый животик.

Барбадосская певица Рианна сообщила своим поклонникам о второй беременности. Спустя девять месяцев после первых родов артистка похвасталась округлым животиком во время выступления между таймами Супербоула. Отметим, что это первое выступление звезды за последние пять лет.

На сцену Рианна вышла в красном наряде, который подчеркивает ее уже немаленький живот. Образ артистки состоял из красной водолазки, красного свободного комбинезона и такого же по цвету тесного латексного топа.

Позднее представитель знаменитости в комментарии изданию The Hollywood Reporter подтвердил информацию о том, что артистка в положении. Отец ребенка - бойфренд звезды, рэпер и музыкальный продюсер A$AP Rocky.

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Во время выступления Рианна придерживала живот рукой, а также старалась не делать резких движений.

Выход на сцену Супербоула стал первым живым выступлением певицы со времен вручения премии "Грэмми" в 2018 году. С 2016 года Рианна не выпустила ни одного музыкального альбома (последним был "Anti").

Напомним, Рианна "ворвалась" в тренды с первым за шесть лет сольным треком Lift Me Up.

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