Певица скрывает информацию о своей беременности, однако поклонники утверждают, что разгадали тайну.

В сети рассекретили пол второго ребенка беременной певицы Рианны. Фанаты внимательно следят за жизнью звезды, им "помогают" журналисты, которые постоянно преследуют барбадосскую артистку.

Так, в одном из фан-аккаунтов Рианны появились новые фото. Папарацци "поймали" певицу во время шоппинга. Она отправилась за покупками вместе со своим избранником - музыкантом ASAP Rocky. На одном из снимков видно, что звезда покупает детские вещи.

Судя по всему, Рианна активно готовится к скорому пополнению. В руках певицы можно заметить боди розового цвета. Из-за этого поклонники решили, что Рианна ждет девочку. Эту новость "подхватили" зарубежные СМИ. Однако так ли это на самом деле - остается загадкой.

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Певица умело держит интригу. Даже о своей второй беременности она объявила лишь спустя несколько месяцев, она скрывала радостную новость максимально долго. До этого мало кто подозревал, что Рианна снова ждет ребенка. Фанаты были в восторге, когда увидели певицу на "Супербоуле", где она показала всем свой округлившийся животик.

Напомним, ранее стало известно, что беременную певицу Рианну пытался атаковать фанат. Неадекват хотел позвать звезду замуж, для этого он пытался пробраться в ее дом.

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