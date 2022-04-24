Этот вопрос интересует многих его сторонников.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько лет носит обручальное кольцо на среднем пальце правой руки, хотя положено носить его на безымянном пальце.

Оказывается, что когда Владимир Зеленский женился на Елене Зеленской, он был в большем весе. Позже он начал активно заниматься спортом и ему удалось похудеть. В результате кольцо для безымянного пальца стало большим, поэтому он его и переодел.

"Ношу обручальное кольцо на среднем пальце последние года. Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний. Супруга предлагала сходить в ювелирный салон и уменьшить его, но я уже привык, что ношу его на среднем пальце", - цитирует слова Зеленского ТСН со ссылкой на СМИ.

Отметим, Владимир Зеленский женился на Елене 6 сентября 2003 года. У Владимира и Елены двое детей - дочь Александра и сын Кирилл.

Напомним, что носит президент Украины Владимир Зеленский во время войны.

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