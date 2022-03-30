Известная украинская телеведущая и блогер считает, что патриотизм измеряется не тем, на каком языке человек говорит.

Украинская ведущая и автор YouTube-канала "Ходят Слухи" Рамина Эсхакзай поделилась, что в быту не планирует переходить на украинский язык, и попросила подписчиков не навязывать ей противоположное мнение.

Такой призыв она выложила на своей странице в Insragram.

Рамина рассказала, что в совершенстве владеет украинским языком и считает его родным, однако в быту она говорит на русском, и не планирует это изменять.

"Я родилась в Киеве. Училась в украиноязычной школе. Также училась в университете и на курсах, работала на телевиденье. И, конечно, красиво разговариваю на украинском языке", - сказала блогер.

Тем не менее Эсхакзай считает, что сейчас не самое время делить украинцев по тому принципу, на каком языке они говорят, а навязывание противоположного мнения она считает манипуляциями.

"Я не хочу говорить на украинском языке. У меня такой психотип, когда говорят, что я плохая, когда меня притесняют, я не стану лучше. Если вы хотите, чтобы люди изменились, надо с ними хорошо общаться и не насаждать какие-то свои желания", - уточнила Эсхакзай.

Автор YouTube-канала "Ходят Слухи" объяснила, что сейчас время быть едиными и поддерживать друг друга, а не сеять агрессию на фоне вопроса языка.

"Я считаю, что когда вы начинаете делить людей на Восток Украины, на Запад Украины... Мы все – Украина. Это наше единое государство. Да, я согласна с тем, что надо знать язык, нужно уметь красиво писать на украинском. Но нельзя делить людей на хороших и плохих – тех, кто общается на украинском и не общается... Когда вы говорите: "Дайте мені каву, а не кофе", вы понимаете, что вы сеете агрессию? Люди и так очень тяжело переживают все, что происходит вокруг. Я уверенна, что независимо от того, общаешься ты на украинском языке, русском, английском, венгерском, все мы хотим мира. И то, что мы будем между собой ругаться и говорить: "Ты с Востока и значит ты больше виноват в войне, а ты с Запада, значит ты больше украинец", – это какое-то лицемерие", - заявила Рамина.

Следует отметить, что свое видеообращение Рамина записала на украинском языке.

"Если люди начнут нападать по поводу языка , веры и т.д. то в чем тогда наша свобода заключается", "Совершенно соглашусь с мнением, что те, кто до сих пор не желает общаться на украинском языке, не знают нашей истории, не имеют уважения к тем, кто был убит, замучен в лагерях за украинский язык. Дело ведь не в том, что нам, украиноязычным, просто не нравится русский язык. Дело в том, что история циклична, и мы не хотим, чтобы через несколько десятилетий или даже веков снова пришел кто-то "спасать русскоязычных", "Рамина, конечно можно! Можно даже служить в ВСУ, защищать нашу землю и разговаривать на русском. Ничего плохого в этом нет. Это все злые люди, ищут, чтобы кого-то обвинить", - пишут поклонники в комментариях к видеообращению блогерши.

Напомним, экс-солистки группы "неАнгелы" Слава Каминская и Виктория Смеюха помирились на фоне войны в Украине.

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