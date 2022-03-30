Общее горе объединило солисток, которые совсем недавно публично ругались.

Экс-солистки группы "неАнгелы" Слава Каминская и Виктория Смеюха помирились. Причиной тому стало общая беда - война в Украине, которую начала Россия. Девушки не общались с декабря 2021 года, когда публично выясняли отношения.

О примирении рассказала Слава Каминская, которая дала интервью ведущему Славе Демину для "Люкс-ФМ".

Рыжеволосая певица рассказала, что именно она была инициатором примирения, ведь в моменты обстрела украинских городов былые выяснения отношений были уже не важны.

"Я написала ее сестре, ее родителям в течение первых трех дней... Прилетел в Харькове на Сумской снаряд. Я же не тварь. Мы сейчас общаемся. Я и Вике звонила, но больше я общаюсь с Викиной сестрой. Мы подумали, тогда вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались. Нужно поддерживать друг друга", - рассказала Слава Каминская, которая с недавних пор выступает сольно.

Звезда уточнила, что Смеюха и ее близкие выехали за границу - в Польшу. Сама же Каминская с детьми уехала в Нидерланды.

Напомним, Каминская в фотошопе она обработала свои семейные снимки с экс-супругом Эдгаром Каминским и детьми - Лаурой и Леоном. Но вместе лица Эдгара и детей она добавила лицо Арестовича.

Вас также могут заинтересовать новости: