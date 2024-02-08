Девушка рассказала, ребенка какого возраста хочет взять в свою семью.

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай в интервью Александру Волошину призналась, что готова усыновить ребенка. По ее словам, рожать самостоятельно она не хочет, а вот подарить семью ребенку постарше - готова.

"Я не хочу иметь именно своих детей. Я не считаю, что мои гены лучше других генов. Все дети плюс-минус одинаковые", - сказала Рамина.

Она отметила, что хотела бы взять ребенка в возрасте 5-6 лет. Рамина понимает, что у такого взрослого ребенка уже будут травмы, но она готова к диалогу и работе.

"Я понимаю, что нужно говорить (ребенку, - УНИАН) о том, что мы познакомились, что ты теперь будешь моим ребенком, я тебя люблю", - уточнила журналистка.

Эсхакзай добавила, что была бы не против начать отношения с мужчиной, у которого уже есть дети.

"Именно своих детей я не хочу. У меня есть младшая сестра, и у меня такое ощущение, что именно я была для нее мамой. Весь этот этап я уже проходила", - подытожила Рамина.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко и его супруга Инна усыновили мальчика Марселя. У ребенка были проблемы со здоровьем, однако родители борются за то, чтобы он был здоровым. Сейчас они вновь проходят процедуру усыновления и хотят девочку.

Кроме того, двоих детей удочерила Наталья Могилевская. Певица призналась в этом только на Новый год, а до этого почти два года держала эту историю в секрете.

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