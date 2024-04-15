Журналистка также ответила, когда покажет возлюбленного поклонникам.

Известная украинская блогер и журналистка Рамина Эсхакзай рассказала о своем новом бойфренде. По словам Рамины, ее возлюбленный - военнослужащий и сейчас он находится на фронте в рядах ВСУ.

Журналистка откровенно ответила, что видится с мужчиной редко. Влюбленные встречаются в основном на передовой, куда Эсхакзай часто приезжает на съемки для своего YouTube-канала и помощи военным.

Рамина поделилась, что последняя встреча с военным была несколько дней назад. Блогер призналась, что расценивает эти отношения для себя как серьезные, несмотря на расстояние:

Если встречу на передовой можно считать свиданием, то несколько дней назад. Есть военный, с которым у меня присутствует романтический подтекст. Мы с ним встречаемся на передовой, потому что он там служит. Мне уже 32 года. И когда я начинаю отношения, то они уже серьезные. Время покажет конечно, но я решила попробовать.

К слову, Рамина пока не хочет раскрывать личность своего возлюбленного. Журналистка объяснила, что сделает это после окончания полномасштабной войны. Кроме того, она не может показать бойфренда в рамках безопасности.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай заявила, что хочет усыновить ребенка. Блогер рассказала, ребенка какого возраста хочет взять в свою семью.

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