Блогерша раскрыла страну, которую выбрала для отпуска.

Известная украинская интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай поехала на отдых с возлюбленным-военным за границу. Она поделилась кадрами из отпуска и раскрыла, в какой стране находится.

Ранее Рамина рассказывала, что мечтает поехать с избранником в солнечную страну, ведь он никогда не видел моря. Сейчас желание звезды стало реальностью. Вместе с украинским защитником они отправились на Мальдивы. По словам Эсхакзай, любимому дали отпуск и он может некоторое время провести с ней.

В своем Instagram блогерша опубликовала серию кадров с отдыха, но ни на одном из фото военного не показала. Она рассказывала, что не раскрывает личность бойфренда из соображений безопасности и планирует сделать это после победы.

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"Долгожданный момент. Океан. Природа. Супергерой рядом. Лучший отпуск. А сейчас будет реклама: присоединяйтесь в ряды ВСУ, будете так же кайфовать во время отпуска. На самом деле очень советую тем военным, у кого есть возможность, во время отпуска выехать куда-то с любимым человеком или с друзьями. Длинная дорога, но оно того стоит", - написала под фото Рамина.

Интервьюер не скрывает своего счастья, что ей удалось воплотить мечту любимого в жизнь. Она говорит, что все могло сорваться в последний момент, ведь мужчину могли не отпустить с фронта.

Напомним, ранее Рамина рассказала о самом дорогом подарке, который получила от женатого кавалера.

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