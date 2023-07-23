Пока одесситы приходят в себя после очередной ночи без сна, предательница танцует, прыгает и веселится.

Опальная Регина Тодоренко, которая недавно говорила о том, что хочет приехать в Одессу, выдала свое реальное отношение к родному городу. Певица, которая молчит о войне, вовсю веселится на фоне того, что этой ночью российские оккупанты устроили очередной ракетный удар.

На своей странице в Instagram Тодоренко похвасталась "райским" отдыхом в Турции. Она расхваливала сервис и показала видео, на котором веселится вместе с мужем-россиянином и детьми.

В комментариях Тодоренко сразу же напомнили о том, что она развлекается в день очередного ракетного удара по ее родному городу. Пользователи шокированы циничным поведением певицы.

Они отмечают, что своим поступком певица окончательно показала, что она на самом деле думает о войне и обстрелах мирных городов. Комментаторы также пишут:

"Ты больная. Твою Одессу разбомбили русские твари, хоть бы уже помолчала для приличия пару дней. Идиотка безмозглая"

"Ты не человек. Ты - исчадие ада"

"Может, Регинка не знает, скажу ей: сегодня ночью рос. ракета попала в собор в Одессе, и еще в дома, которые под ЮНЕСКО. Отдыхай, Регина, тебя же это не касается.

Что Регина Тодоренко делает в день ракетного удара по Одессе - видео

Что Тодоренко говорила о войне и Одессе

Опальная певица родилась в Одессе. Она росла и начинала строить карьеру в Украине, а потом отправилась в РФ. Там Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, от него она родила двоих детей.

Певица ничего не говорит о полномасштабной войне в Украине. Тодоренко упорно игнорирует все вопросы и продолжает делать вид, что ничего не произошло. Помимо этого, недавно предательница выдала, что хочет вернуться в Одессу.

Вас также могут заинтересовать новости: