Опальная Регина Тодоренко, которая недавно говорила о том, что хочет приехать в Одессу, выдала свое реальное отношение к родному городу. Певица, которая молчит о войне, вовсю веселится на фоне того, что этой ночью российские оккупанты устроили очередной ракетный удар.
На своей странице в Instagram Тодоренко похвасталась "райским" отдыхом в Турции. Она расхваливала сервис и показала видео, на котором веселится вместе с мужем-россиянином и детьми.
В комментариях Тодоренко сразу же напомнили о том, что она развлекается в день очередного ракетного удара по ее родному городу. Пользователи шокированы циничным поведением певицы.
Они отмечают, что своим поступком певица окончательно показала, что она на самом деле думает о войне и обстрелах мирных городов. Комментаторы также пишут:
- "Ты больная. Твою Одессу разбомбили русские твари, хоть бы уже помолчала для приличия пару дней. Идиотка безмозглая"
- "Ты не человек. Ты - исчадие ада"
- "Может, Регинка не знает, скажу ей: сегодня ночью рос. ракета попала в собор в Одессе, и еще в дома, которые под ЮНЕСКО. Отдыхай, Регина, тебя же это не касается.
Что Регина Тодоренко делает в день ракетного удара по Одессе - видео
Что Тодоренко говорила о войне и Одессе
Опальная певица родилась в Одессе. Она росла и начинала строить карьеру в Украине, а потом отправилась в РФ. Там Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, от него она родила двоих детей.
Певица ничего не говорит о полномасштабной войне в Украине. Тодоренко упорно игнорирует все вопросы и продолжает делать вид, что ничего не произошло. Помимо этого, недавно предательница выдала, что хочет вернуться в Одессу.