Россия снова ударила по Украине ракетами.

Украинские звезды прокомментировали новый ракетный удар, который ночью осуществила РФ. Оккупанты ударили по мирным городам нашей страны, многие проснулись от взрывов.

Так, Катя Осадчая сначала рассказала, что ночью она пришла домой со съемок. Однако выспаться ей не удалось, ведь началась воздушная тревога. Ведущая впоследствии поделилась своими размышлениями относительно того, как бы себя вели россияне, если бы они год жили в условиях постоянных ракетных атак.

"Не думаю, что есть предел нашей злости. Хорошего вам дня. Сил и вдохновения несмотря ни на что. Этим мы от них и отличаемся. Мы не трусы", - написала ведущая.

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Также о ракетной атаке высказалась Маша Ефросинина. Сейчас она находится в Израиле, однако все равно сильно волнуется за Украину. Ведущая отметила, что у нее "физиологическая зависимость" от происходящего дома.

Также Ефросинина показала жестом, как она относится к РФ. Ведущая оставила для россиян красноречивое "пожелание".

Блогерша Алина Шаманская, которая сейчас живет со своим сыном в США, написала, что оккупанты могли устроить ракетную атаку по Украине из-за Дня рождения Тараса Шевченко.

Она назвала русских уродами. Шаманская также отметила, что россияне "бьются в конвульсиях".

Также о массированном ударе по Украине высказались шоумен Владимир Остапчук, травести-дива Монро, и актриса Дарья Петрожицкая. Все они живут в Киеве.

Остапчук отметил, что утром его "бодрил" не вкус кофе, а воздушная тревога. По словам Монро, она сквозь сон слышала грохот, однако не стала просыпаться, ведь не поняла, что происходит. А Петрожицкая поблагодарила силы противовоздушной обороны.

Певица Ольга Цибульская рассказала, что она со своим ребенком прячется в укрытии. Она призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина также разместила Stories и рассказала, что страна-агрессорка осуществила 81 пуск ракет. А звезда "Сватов" Анна Кошмал отметила, что проснулась от мощного взрыва. По словам актрисы, ее "немного потрясло", однако она взяла себя в руки и дождалась, пока закончится воздушная тревога.

Ракетный удар 9 марта - что известно

9 марта по всей Украине объявляли воздушную тревогу. В разных регионах раздались взрывы. "Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", - впоследствии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также стало известно, что РФ использовала для ударов по нашей стране 81 ракету различного базирования. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" ПВО уничтожили 34.

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