Дорофеева и другие артисты показали, во что оккупанты превратили больницу.

Украинские звезды эмоционально отреагировали на ракетный удар по Днепру. Оккупанты били по городу и области ночью, а затем атаковали больницу днем. Артисты не смогли смолчать, они, как и большинство украинцев, "проклинают" российскую агрессию.

Леся Никитюк

Ведущая показала жуткие фото с больницей, по которой попали оккупанты. Никитюк отметила, что враг превращает мирные объекты в места, где гибнут люди.

"Ракетный удар по поликлинике в Днепре. Поликлиника - место где оказывают помощь и спасают жизни.. А не наоборот. Террористы. Мои соболезнования всем пострадавшим", - написала ведущая.

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Катя Осадчая

Осадчая отреагировала на удар по Днепру, а также обратила внимание на информацию о блогере Анне Алхим. После вражеской атаки в сети начал появляться скриншот Stories девушки, в котором говорилось, что больницы якобы переполнены военными.

"Пожалуйста. Блоггеры и влиятельные лица, будьте умнее. Иногда лучше просто помолчать", - написала Осадчая относительно этой ситуации.

Джамала

Певица "репостнула" видео со страницы Зеленского. Также Джамала показала другие жуткие кадры с места трагедии. Напуганные люди, находившиеся в больнице во время "прилета", не могли понять, что творится.

"Нет слов. Ненависть и боль", - поделилась эмоциями певица.

Тина Кароль

Звезда тоже показала видео со страницы Зеленского. Певица не стала писать, какие эмоции она переживает из-за очередной ракетной атаки по мирным городам Украины. Впрочем, Кароль не скрывает свою позицию, она против российской агрессии и осуждает полномасштабную войну.

Эктор Хименес-Браво

Известный кулинар и ведущий шоу "Мастер-Шеф" сделал "репост" видео, на котором мужчины самостоятельно помогают пострадавшему. Российская ракета попала по больнице, где находились мирные люди. Эктор Хименес-Браво отметил, что сочувствует.

"Утро. Медучреждение. Днепр. Нелюди. Нет им прощения", - написал ведущий.

Надя Дорофеева

Певица признала, что она до сих пор не может поверить в то, какими жестокими бывают люди. Дорофеева также показала, во что оккупанты превратили больницу.

"Сегодня вражеская атака превратила место, которое предназначено спасать жизни, в место, где люди погибают. Я никогда не думала , что люди могут быть такими жестокими. Но уже давно поняла - нет предела жестокости нашего врага. Больно. Сочувствую всем пострадавшим. Ужас", - написала Дорофеева

Юрий Горбунов

Продюсер и телеведущий отметил, что украинцы никогда не простят россиянам их преступления. По словам Горбунова, оккупанты за все понесут наказание.

"Удар по больнице в Днепре! На эту минуту 2 погибших и 26 раненых! Не останавливает нелюдей ничто! Никогда не забудем! За все понесут наказание!" - заявил ведущий.

Ракетный удар по Днепру - скандал вокруг Анны Алхим

Сегодня оккупанты ударили по Днепру. Они попали по больнице. Известно, что в результате удара погибли два человека, 25 человек получили травмы.

На фоне этого в сети начали появляться скриншоты, на которых рассказывается о "переполненных военными" больницах в Днепре. Такое сообщение "репостнула" и местная блогерша Анна Алхим. Из-за этого в сети обвинять девушку в том, что "прилет" произошел якобы из-за нее.

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