Она постоянно за него волнуется.

Известная украинская радиоведущая Соня Сотник рассказала, что ее муж-военный Михаил был в плену.

Женщина говорит, что любимый ушел на фронт в качестве добровольца еще в 2014 году. С тех пор он считает своим долгом защищать родное государство и отомстить за себя и побратимов, которых забрала война.

"Я знаю, что пережила семья Михаила, когда он был в Иловайске в плену. Я знаю, почему сейчас Михаил на фронте. Я знаю, почему он поехал на фронт после Майдана. Я знаю имена его побратимов, которые погибли в 2014-2021 годах. И за каждого из них он пытается сейчас отомстить. И будет это делать до тех пор, пока ему позволит здоровье", - сказала Соня в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Сколько времени мужчина был в плену и как это пережил - Сотник не отметила. Однако добавляет, что постоянно за него волнуется, а если он долго не выходит на связь, то делает такой метод, чтобы себя успокоить:

"Никакие успокоительные не вытащат из головы чувство тревоги. Поскольку я с Михаилом живу с 2016 года, нервное состояние - это часть меня. Однако у нас есть договоренности, которые помогают не волноваться до какого-то момента. Потому что я понимаю, что, если сегодня нет вечером смс или утром нет сообщения, или оно не прочитано - не надо включать панику через три-четыре часа, даже через сутки. Есть телефоны побратимов. Но когда Михаил выходил на задание, то его не было неделю, иногда 10 дней. То есть сейчас счастье, что есть возможность быстро реагировать, передавать приветствия и поддерживать".

Что известно об отношениях Сони и Михаила

Отношения Сони и Михаила начались в 2016 году после ряда благотворительных концертов. Затем женщина сделала предложение любимому, когда тот лежал в больнице.

Сейчас мужчина служит на Купянско-Лиманском направлении, которое является очень опасным. Пара редко видится, по словам Сотник, за два года у Михаила был только раз отпуск.

У пары нет общих детей, однако мужчина имеет детей от предыдущих отношений.

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина замилувала кадром из отпуска мужа-военного.

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