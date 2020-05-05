Плюс-сайз модель Эшли Грэм засветила пышную грудь на фото

На фото Эшли позирует в ярком пиджаке, который буквально расходится на ней.

Популярная американская плюс-сайз модель и активистка Эшли Грэм показала пышную грудь в новом фотосете. Читайте также60-летняя Надежда Кадышева напугала сеть фотографией без фотошопа Соответствующее фото она разместила в своем Instagram. На фото Эшли позирует в ярком пиджаке, который буквально расходится на ней. При этом бюстгальтер она не надела, а снизу надела белье телесного цвета, которое не заметно на теле. Публикация Эшли собрала более миллиона лайков.

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