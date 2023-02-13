Советский и российский музыкант попал в скандал на своем же концерте в Перми.

Советский и российский музыкант Николай Носков запланировал концерт в Перми на 8 февраля. Мероприятие обернулось грандиозным позором. Зрители больше часа ждали появления артиста - в это время недовольную публику развлекал неизвестный исполнитель.

Когда Носков наконец вышел на сцену, ему удалось исполнить только две с половиной композиции. Затем он удалился за кулисы. В соцсетях зрители пишут, что Николай появился перед поклонниками на инвалидной коляске, а также вел себя так, будто не понимает что происходит. Некоторые заподозрили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

На видео с мероприятия, которые пользователи публикуют в соцсетях, видно, что Носкову тяжело передвигаться. Он ведет себя так, будто не понимает, что перед ним - публика, ожидающая его песен.

Видео дня

После ухода Николая со сцены вместо него выступал белорусский певец Александр Иванов. Организаторы заявили, что не собираются возвращать деньги за билеты, поскольку выступление артиста все же было.

Кто такой Николай Носков

67-летний музыкант родом из российского города Гагарин. Сейчас о полномасштабной войне в Украине он молчит, однако в 2014 году Носков подыгрывал российской пропаганде, говоря о том, что на территории нашей страны началась якобы "гражданская война".

Напомним, Пугачева продала все имущество в России.

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