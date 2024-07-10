Предательница с пафосом вспомнила о родной земле.

Певица-путинистка Таисия Повалий, которая стала гражданкой России, рассказала о своей недавней поездке в оккупированный Луганск, где давала концерты. Запроданка также высказалась о своем желании побывать в родном Киеве.

Повалий решила устроить настоящий "концерт", рассказывая о поездке в Луганск. Она с крокодильими слезами на глазах призналась, что очень скучала по родной земле. И как только она ступила на ее оккупированную часть, то будто почувствовала, что побывала дома.

"Я была в Луганске недавно совсем недавно. Ты не представляешь, я будто побывала дома. Как меня встречали дети! Как меня встречали люди! Один парень не верил, что я приехала. Он на репетиции увидел меня и целый день простоял возле моей гримерки. И он сказал: "Для меня это очень важно. Есть все артисты, а есть Таисия Повалий". Сейчас буду плакать. Это очень трогательно", - давила на жалость предательница в интервью другой путинистке Татарке.

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Позже ее "актерская игра" продолжилась. С наигранными слезами Таисия начала говорить о детях. Предательница придумала, как в оккупации дети якобы долго ждали ее, а потом были невероятно счастливы от ее приезда.

"И дети... Когда мне делали прическу, они вообще пели песни и не давали мне пройти. Думала, не буду плакать. Я потом пост выложила - в этом концерте участвовала группа из Донецка. Они пели "Когда закончатся выстрелы, когда замолкнут орудия". Помнишь такую песню? Я выставила пост и написала, что слушайте, Киев, вы послушайте детей", - выдала певица, манипулируя детьми.

К слову, беглянка не скрывает свою любовь к Путину и приверженность Кремлю. Она публично поддерживает нападение захватчиков на Украину. С сентября 2022 года Повалий находится под санкциями СНБО. Предательница продолжает жить в РФ и зарабатывать кровавые рубли. Более того, год назад она получила российский паспорт и изрядно гордилась этим.

Напомним, ранее Повалий цинично оправдала войну и назвала ее "спасением".

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