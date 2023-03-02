Российский актер покинул территорию страны-агрессора и активно поддерживает украинский народ.

Известный российский актер Алексей Панин, который покинул РФ и открыто заявил о поддержке Украины, высказал свои мысли по поводу окончания войны. Артист не сомневается, что правда, как и победа, будут на стороне ВСУ, однако от прогнозов по срокам Панин решил воздержаться.

"Каддафи и Чаушеску тоже не думали, что когда-то это закончится. Так и сейчас никто об этом не думает: "Это не про них и никакой Гааги не будет". Я уверен, что они просто отгородятся от всего мира стеной и попробуйте кого-то в эту Гаагу затащить. Но в последствии Путин сам помрет и свой народ туда затащит", - сказал Алексей Панин в интервью для YouTube-канала жены Дмитрия Гордона Алеси Бацман.

Как уточнил Панин, все его догадки по поводу окончания войны пока что не сбылись, поэтому он не берется называть какие-то сроки. Однако он убежден, что победа будет на стороне Украины.

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"Заканчивается это всегда неожиданно. Как будет здесь... Я знаю то, что это завершится. Но в первые дни войны мы все делали какие-то прогнозы, а сейчас даже прогнозы делать невозможно. Очевидно для всех, что это закончится. Очевидно для всех, что закончится победой Украины. Это естественно. Это все понимают. Сколько Путин россиян и украинцев на тот свет заберет, и своих, и чужих – одному Богу известно", - резюмировал актер.

Напомним, Панин гневно прошелся по молчунам-россиянам.

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