Актер назвал россиян "массой".

Российский актер Алексей Панин гневно прошелся по россиянам, которые продолжают молчать и терпеть путинский режим. Артист, который выступает против полномасштабной войны в Украине и открыто осуждает кровавого диктатора, верил, что жители РФ не будут "глотать" действия Кремля.

24 февраля 2022 года, когда Путин развязал полномасштабную войну, Панин задумался о том, стоит ли ему лететь в РФ на съемки. Актер живет в Испании и возвращался на территорию страны-агрессора только для работы.

"Обычно я прилетал в Россию на несколько съемочных дней, зарабатывал деньги и благополучно улетал обратно на пол года, и заработанных денег более чем хватало на жизнь. У меня проскочила мысль, что я не могу молчать и оставаться в стороне, но если я сейчас что-то скажу, то о съемках можно забыть. Честно, в первую минуту пробежала мысль: а может быть промолчать?! Но через минут десять эта мысль абсолютно пропала, растворилась. Я начал громко заявлять о своей позиции, начал везде постить о том, что против войны", - признался Панин в интервью эстонскому изданию Limon.

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Актер понимал, что после своих заявлений он потеряет работу в РФ. Однако Панин решил не молчать. Он думал, что и другие россияне выскажутся против Путина и полномасштабной войны в Украине. Артист верил, что жители РФ "сметут" кровавого диктатора.

"Я был уверен, что даже если народ проглотил бедность, нищету, арест Навального и Фургала, убийство Литвиненко... Все, что было возможно - проглотили, но сейчас то точно восстанут, проснутся. Ни через день, ни через неделю, ни через три ничего не изменилось. Русский народ проглотил и это. Я ничего не хочу иметь общего с этим народом, вот в таком его проявлении. Я сейчас говорю не про уехавших, и тех, кто высказался, а про ту массу", - гневно заключил Панин.

Напомним, ранее российский актер вспомнил о ночной переписке с женой Гордона. Панин отметил, что он никогда не забудет этот разговор.

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