Российский актер вспомнил, о чем общался с Алесей Бацман.

Российский актер Алексей Панин, выступающий против Путина и полномасштабной войны, которую он развязал в Украине, рассказал о ночной переписке с женой Дмитрия Гордона. Он общался с Алесей Бацман 23 февраля 2022 года, они обсуждали новости.

Как оказалось, жена Гордона боялась начала полномасштабной войны. Она знала, что Путин собирается напасть и идти на Киев. Однако Панин тогда не мог в это поверить.

"Буквально накануне, в ночь перед тем, как началась война, мы списывались с женой украинского журналиста Гордона - Алесей. Честно говоря, не помню, что обсуждали, но конец диалога запомнил навсегда. Она мне написала: "Леш, он собирается идти на Киев". Я сказал ей, что это ерунда и быть такого не может. Ну кто в здравом уме может начать войну?! В голове не укладывалось. И благополучно лег спать", - вспомнил Панин в интервью эстонскому изданию Limon.

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Однако уже утром, 24 февраля 2022 года, Панин проснулся и увидел сообщение о начале полномасштабной войны. Сначала актер не мог в это поверить. Он не мог осознать, что все это правда.

"Я тут же стал мониторить новости, скролить все соцсети. Да, действительно, Путин, Кремль, напали на Украину. Я не хочу говорить, что Россия, потому что я тем самым оскорбляю всех порядочных людей, всех русских, которые не то, что не хотели этой войны, которые уже давно борются с этой кремлевской властью. Я не против России, я против путинской России, путинской России", - отметил Панин.

Напомним, актер с первых дней полномасштабной войны выступает против путинского режима и поддерживает Украину. Недавно Панин "отжег" на одной сцене с Веркой Сердючкой, из-за чего россияне впали в истерику.

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