Никто не ожидал, что маленькая поклонница решится на такой поступок.

Маленькая поклонница исполнителя YAKTAK удивила публику патриотическим поступком на его концерте.

Момент сняла одна из поклонниц певца, которая также была на концерте. Видео пользовательница your_eliss опубликовала в TikTok.

Девочка во время концерта вышла на сцену обнять своего кумира. Этот трогательный момент фиксировали многие зрители. Впрочем, девочка попросила микрофон и выкрикнула известную фразу о диктаторе Владимире Путине.

"Путин - х*йло", - крикнула девочка, вызвав овации зала.

"По моей реакции в конце видно, что я немного в шоке", - прокомментировала автор видео.

Напомним, что ранее украинский музыкант YAKTAK презентовал свой новый трек "Вставай". Артист хочет, чтобы песня стала источником мотивации и вдохновения. В ней он обратился к слушателям, которые хотят реализоваться и осуществить свои мечты, однако не могут на это решиться.

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