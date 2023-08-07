На концерте Yaktak девочка шокировала поступком / фото-пресс-служба певца

Маленькая поклонница исполнителя YAKTAK удивила публику патриотическим поступком на его концерте.

Момент сняла одна из поклонниц певца, которая также была на концерте. Видео пользовательница your_eliss опубликовала в TikTok.

Девочка во время концерта вышла на сцену обнять своего кумира. Этот трогательный момент фиксировали многие зрители. Впрочем, девочка попросила микрофон и выкрикнула известную фразу о диктаторе Владимире Путине.

"Путин - х*йло", - крикнула девочка, вызвав овации зала.

"По моей реакции в конце видно, что я немного в шоке", - прокомментировала автор видео.

Напомним, что ранее украинский музыкант YAKTAK презентовал свой новый трек "Вставай". Артист хочет, чтобы песня стала источником мотивации и вдохновения. В ней он обратился к слушателям, которые хотят реализоваться и осуществить свои мечты, однако не могут на это решиться. 

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