Маленькая поклонница исполнителя YAKTAK удивила публику патриотическим поступком на его концерте.
Момент сняла одна из поклонниц певца, которая также была на концерте. Видео пользовательница your_eliss опубликовала в TikTok.
Девочка во время концерта вышла на сцену обнять своего кумира. Этот трогательный момент фиксировали многие зрители. Впрочем, девочка попросила микрофон и выкрикнула известную фразу о диктаторе Владимире Путине.
"Путин - х*йло", - крикнула девочка, вызвав овации зала.
"По моей реакции в конце видно, что я немного в шоке", - прокомментировала автор видео.
Напомним, что ранее украинский музыкант YAKTAK презентовал свой новый трек "Вставай". Артист хочет, чтобы песня стала источником мотивации и вдохновения. В ней он обратился к слушателям, которые хотят реализоваться и осуществить свои мечты, однако не могут на это решиться.