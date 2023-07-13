Артист отметил, что хочет мотивировать слушателей действовать и не бояться достигать целей.

Украинский музыкант YAKTAK презентовал свой новый трек "Вставай". Артист хочет, чтобы песня стала источником мотивации и вдохновения. В ней он обратился к слушателям, которые хотят реализоваться и осуществить свои мечты, однако не могут на это решиться.

Певец также представил клип к новой песне. В нем он играл на гитаре на фоне живописного заката. Также некоторые сцены были сняты в метро.

"Не стой на месте, двигайся вперед и развивайся. Даже если кажется, что у тебя ничего не получается, не останавливайся. Нет ничего невозможного, когда у тебя есть внутренняя сила и вера в себя", - описал концепцию своей песни YAKTAK.

Певец, прославившийся благодаря хиту "поречка", призывает фанов не бояться действовать. Кроме этого, в треке он подчеркивает, что воспоминания о хороших событиях должны всегда оставаться в памяти.

"І що би там в житті не сталось, завжди пам'ятатиму всіх імена. Усмішки, мрії і плани залишились в фотографіях. А я кажу: вставай і завжди іди, до своїх мрій, якщо ти ще не там. А я кажу: вставай і знай, що удача зовсім скоро посміхнеться нам", - говорится в песне.

YAKTAK "Вставай" - клип

Реакция сети

Пользователи оценили новый трек. Они отметили, что песня действительно мотивирует и не дает сдаваться. Комментаторы пишут:

"Боже, какая у нас талантливая молодежь! Люблю вас, украинцы"

"Эта песня очень мотивирует, что нужно жить, вставать и идти к своим мечтам"

"Очень сильный и мотивирующий трек, подталкивает нас не сдаваться, мотивирует нас идти только вперед".

Напомним, недавно YAKTAK зацепил за душу новой нежной песней "Силует".

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