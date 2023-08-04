Юморист учит мальчика бороться со страхами и ничего не бояться.

Юморист Максим Галкин показал, как воспитывает своего сына Гарри. Артист старается проводить с ним побольше времени, а потому устраивает "мужские" дни, когда он гуляет только с сыном, без дочери Лизы и жены Аллы Пугачевой.

Сейчас звездная семья отдыхает в Юрмале. Галкин отвел сына в веревочный парк, где мальчик "пощекотал" себе нервы, поднявшись на высоту.

Юморист поддерживал сына и восхищался тем, что Гарри решился на экстрим. Сам ребенок радовался и визжал, а также с улыбкой реагировал на слова отца.

"Всего лишь восемь метров!" - с гордостью выдал мальчик, говоря о том, как высоко он забрался.

Сын Пугачевой и Галкина - видео

Комментаторы были приятно удивлены методами воспитания юмориста. Он, как отметили в сети, растит сына "настоящим мужчиной", который ничего не боится. Также пользователи написали:

"Как чисто и умиротворенно. И крики радости. Волшебная атмосфера, спасибо, что делитесь ею с нами"

"Гарри готовится к соревнованию Ниндзя!"

"Какой молодец Гарри! Это так высоко! Настоящий мужчина растет!"

"Пугачева схватилась за сердце, наверное, так высоко!"

"Прекрасное видео, прекрасные вы!".

Напомним, ранее дочь Галкина и Пугачевой довела сеть до слез. Девочка сильно выросла и впечатлила фанов своей внешностью.

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