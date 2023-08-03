Максим Галкин поделился с фанами трогательным постом в Instagram. В Юрмале, где юморист отдыхает вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, он заснял видео с дочерью.
Артист повторил сцену, которую он снимал семь лет назад. Он показал архивный ролик с маленькой Лизой, а также продемонстрировал, как она изменилась за эти годы.
"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка. Семь лет спустя", - написал Галкин.
Повзрослевшая дочь Пугачевой довела сеть до слез. Пользователи отметили, что время летит очень быстро, а девочка стала совсем другой. Семь лет назад перед камерой сидела стеснительная малышка, а теперь в кадре позирует уже взрослая девочка, которая хохочет и не стесняется своих эмоций.
Комментаторы пишут, что Лиза стала еще больше похожей на своих звездных родителей. Также они отметили:
- "Какая она прекрасная девочка, сейчас и семь лет назад! У таких родителей не может быть по-другому"
- "Очень приятно смотреть на ваших детей, Максим... Умные, красивые, воспитанные... Счастья им"
- "До слез трогательно. Рада видеть вашу дочь такой счастливой"
- "Елизавета просто красавицей стала. Голливуд по ней плачет. Пусть только будет счастлива. Дай, Бог, ей светлую и счастливую жизнь, любовь близких и мирное небо над головой"
- "Ваша семья заставляет улыбнуться, смахну слезинку и пересмотрю видео еще раз".
Что известно о дочери Галкина и Пугачевой
Лизе Галкиной уже 9 лет. Звездные родители часто показывают ее в соцсетях. Девочка учится в израильской школе. Недавно она побывала в Париже вместе с отцом и братом.
На видео, которое показывал Галкин, Лиза продемонстрировала свои знания. Девочка шокировала пользователей сети своим поведением, ведь мало кто ждал, что она так быстро вырастет.