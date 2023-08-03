Девочка быстро выросла и поразила пользователей своей красотой.

Максим Галкин поделился с фанами трогательным постом в Instagram. В Юрмале, где юморист отдыхает вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, он заснял видео с дочерью.

Артист повторил сцену, которую он снимал семь лет назад. Он показал архивный ролик с маленькой Лизой, а также продемонстрировал, как она изменилась за эти годы.

"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка. Семь лет спустя", - написал Галкин.

Повзрослевшая дочь Пугачевой довела сеть до слез. Пользователи отметили, что время летит очень быстро, а девочка стала совсем другой. Семь лет назад перед камерой сидела стеснительная малышка, а теперь в кадре позирует уже взрослая девочка, которая хохочет и не стесняется своих эмоций.

Комментаторы пишут, что Лиза стала еще больше похожей на своих звездных родителей. Также они отметили:

"Какая она прекрасная девочка, сейчас и семь лет назад! У таких родителей не может быть по-другому"

"Очень приятно смотреть на ваших детей, Максим... Умные, красивые, воспитанные... Счастья им"

"До слез трогательно. Рада видеть вашу дочь такой счастливой"

"Елизавета просто красавицей стала. Голливуд по ней плачет. Пусть только будет счастлива. Дай, Бог, ей светлую и счастливую жизнь, любовь близких и мирное небо над головой"

"Ваша семья заставляет улыбнуться, смахну слезинку и пересмотрю видео еще раз".

Что известно о дочери Галкина и Пугачевой

Лизе Галкиной уже 9 лет. Звездные родители часто показывают ее в соцсетях. Девочка учится в израильской школе. Недавно она побывала в Париже вместе с отцом и братом.

На видео, которое показывал Галкин, Лиза продемонстрировала свои знания. Девочка шокировала пользователей сети своим поведением, ведь мало кто ждал, что она так быстро вырастет.

Вас также могут заинтересовать новости: