Юморист числится в списке угрожающих нацбезопасности Украины лиц с 3 ноября 2021 года.

Известный российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте Минкульта, который периодически обновляет "черный список" российских артистов.

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Таким образом, на данный момент в этом списке угрожающих нацбезопасности Украины находится 259 человек.

Как сообщалось, 3 ноября Министерство культуры и информационной политики обновило список российских актеров, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Тогда в нем было 258 фамилий артистов из РФ.

Позже известный украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк заявил, что его по ошибке внесли в так называемый "черный список" Министерства культуры.

Кто такой Максим Галкин

Максим Галкин дебютировал на сцене как юморист в апреле 1994 года. Он прославился пародиями на политиков. С 2001 года выступает с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь. С 2011 года он женат на российской певице Алле Пугачевой. Пара воспитывает детей-двойняшек – Лизу и Гарри, рожденных суррогатной мамой.

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Автор: Ольга Робейко