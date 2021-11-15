Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Примадонны.

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в своем инста-блоге новую фотографию со своей супругой Аллой Пугачевой.

Галкин предстал на снимке в джинсах и водолазке горчичного цвета, а вот Примадонна надела черное экстремальное мини-платье и туфли на каблуке. Также певица выпрямила волосы и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. Этот кадр юморист сопроводил "сердечком".

Читайте также"Бурная жизнь": Антин Мухарский рассказал о сексе с младшей на 19 лет женойОтметим, поклонники пришли в восторг от похудевшей Примадонны. Также они обратили внимание на то, что выглядит помолодевшей.

"Какая красавица наша Алла", "Максим, вы такой молодец. Продлеваете молодость супруге", "Как красиво выглядит любовь", "Супруга - куколка", "Шикарная пара", "Я все понимаю, финансы, фильтры, хорошее освещение, но мне кажется за такой красотой в таком возрасте лежит огромный труд и желание вот так выглядеть", - пишут поклонники.

Ранее стало известно, что Пугачева не дала дочери закрутить роман с известным певцом.

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Автор: Диана Могилевич