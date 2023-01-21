И Пугачева, и Вайкуле поддержали Украину, осудив кровожадную войну.

В России развернули травлю против еще одной знаменитости, выступившей против войны. В этот раз "под раздачу" попала Лайма Вайкуле. Пропагандисты пишут, что Лайма "за долгие годы стала прихвостнем Примадонны и продолжает поддакивать ей в каждом интервью".

Также пропагандистские СМИ пестрят заголовками о стремительном ухудшении состояния здоровья Вайкуле, и даже о ее смерти.

Пропагандисты заявляют, что нынешняя популярность и признание артистки обусловлено исключительно дружбой с Аллой Борисовной: "Именно поэтому у Лаймы Вайкуле до сих пор многомиллионные толпы фанатов, ведь ей Пугачева не перекрыла кислород".

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Что Лайма Вайкуле говорит о войне в Украине

После полномасштабного вторжения Лайма Вайкуле высказалась в поддержку Украины. Она открыто называет войну - войной (в РФ это называют "спецоперацией").

"Мне кажется, что люди сошли с ума. Другого оправдания я не вижу. Они что, не понимают, что на Украину напали? Все, точка. Оправдывать, искать почему, потому что НАТО, потому что фашисты… Не надо. Они напали. Они говорят: "Наши солдаты гибнут". Спросите себя, почему? Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Они не будут гибнуть, идите! Идите, никто вас не ждет! Никто вас не хочет! Идите, "спасатели". Они пошли спасать россиян, и потому разбомбили Харьков? Какое ваше дело, что мы делаем в Украине, что они делают у себя дома. Какое мое дело, что делает мой сосед. Я не имею права зайти к соседу и сказать, мне не нравится, что у вас там бегают собаки, или что у вас дети кричат", - комментировала в одном из интервью ситуацию в Украине Лайма Вайкуле.

Известно, что сейчас артистка находится в Латвии.

Напомним, россияне взбесились из-за рождественского поздравления Лаймы Вайкуле.

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