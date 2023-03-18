Для выхода в свет Примадонна примерила стильный наряд.

Известная певица Алла Пугачева, которая сейчас проживает в Израиле вместе со своим мужем Максимом Галкиным и их двумя детьми, появилась на публике. Примадонна решила сходить на концерт в компании мужчины, и это был не ее супруг.

Пугачевой сложно оставаться незамеченной. Фото с певицей уже просочилось в сеть.

Как оказалось, Примадонна ходила на концерт российской певицы Манижи, которая тоже высказалась против войны в Украине. Пугачева и раньше поддерживала молодую артистку, а теперь решила посетить и ее выступление.

Видео дня

Для выхода на публику Примадонна выбрала стильный наряд в черном цвете. Пугачева примерила длинный кожаный тренч, зауженные штаны и модные балетки Мери Джейн, которые считаются одним из самых горячих трендов этого сезона. Также Пугачева выровняла волосы и дополнила свой образ прозрачными очками.

Певицу сопровождал мужчина. Оказалось, что это ее охранник. РосСМИ сразу же принялись высмеивать Примадонну за то, что она появилась на публике без каблуков, припоминая ей то, что недавно она якобы "ковыляла" в туфлях после одного из мероприятий.

Напомним, ранее Галкин не на шутку испугал фанов грустным видео с Пугачевой.

Вас также могут заинтересовать новости: