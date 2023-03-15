Артист поделился архивными кадрами, которые довели сеть до слез.

Известный юморист Максим Галкин показал архивное видео и не на шутку испугал фанатов. Муж Пугачевой показал, как он со своей супругой и детьми жили в РФ.

На трогательном видео Лиза и Гарии еще совсем маленькие. Дочь Пугачевой с трудом выговаривает слова и называет Галкина "папулей", а сын Примадонны катается на качелях и любуется журавлями.

"Детство, освещенное любовью - лучшая пора! Заря жизни, согретой счастьем", - написал юморист.

Видео дня

Видео было снято в замке Галкина и Пугачевой в Подмосковье. Там они жили много лет, но после начала полномасштабной войны РФ против Украины звездная пара выехала в Израиль. Свои воспоминания о жизни в замке Галкин сопроводил грустной песней о журавлях.

В комментариях под видео поклонники попытались узнать, в чем причина ностальгии Галкина и все ли в порядке с Пугачевой. Многие решили, что артист скучает по прошлой жизни или же грустит из-за чего-то другого. Одной из главных версий печали комментаторы называют возможные проблемы со здоровьем Примадонны.

Реакция сети на видео Галкина:

"Чувствуется грусть Максима по дому"

"Такое грустное и теплое видео. Символично, журавли всегда возвращаются домой и люди тоже"

"Максим, что с Аллой? Вы нас пугаете, она в порядке?"

"Мини-фильм. Такой щемящий. Максим, снимите полноценный фильм о семье. У вас получится, судя по кадрам. Не первый раз замечаю. Это будет самый честный фильм, прочувствованный душой и сердцем"

"До слез! Видео, будто прощание. Надеемся, вы прощаетесь только с Россией".

Не обошлось и без хейтеров. Россияне стараются "уколоть" Галкина с Пугачевой, их сильно оскорбила позиция звездной пары, осудившей путинскую агрессию. Такие пользователи пишут, что артист напрасно скучает по дому, ведь он якобы уже никогда не сможет туда вернуться.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин якобы вот-вот могут развестись.

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