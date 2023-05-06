Певица прятала лицо под черной шляпой.

Известная певица Алла Пугачева появилась на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Она пыталась скрыться от журналистов и фанатов, но ее все равно заметили.

В сети уже появились первые видео с Пугачевой, которая ради похорон Юдашкина прилетела в Москву. Певица была в черном наряде, лицо она прятала под большой шляпой. Свой образ Примадонна дополнила перчатками.

На Троекуровское кладбище Пугачева приехала вместе со своей помощницей и охраной. Певицу провели в зал, где проходят церемонии прощания, через отдельный вход. Она пыталась побыстрее зайти в помещение и не хотела привлекать к себе много внимания.

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Вскоре также появились кадры с Пугачевой в зале прощаний. Певица сидела в первом ряду. Она отворачивалась от камер.

Смерть Юдашкина - что известно

Напомним, 2 мая в РФ умер модельер Валентин Юдашкин, он боролся с онкологией. Юморист Максим Галкин на это отреагировал в соцсетях. Он назвал смерть Юдашкина "большой потерей". Известно, что модельер был другом Пугачевой.

Вскоре появилась информация о том, что певица отправилась в РФ на похороны Юдашкина. Как отметила Лайма Вайкуле, Пугачева оставила детей и прилетела в Москву без них и своего мужа.

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