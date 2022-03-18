Звездная семья ранее покинула территорию России.

В сети появилось фото Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри, сделанное, предположительно, в Израиле.

Кадры опубликовал Телеграм-канал "НеМалахов".

"Алла Пугачева с семьёй гуляет по Израилю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Примадонна с мужем и детьми покинули Россию. По словам Андрея Данилко, звездная семья была вынуждена выехать из РФ, так как боятся за будущее своих детей. Галкину, к примеру, отменили все концерты после того, как он осудил войну в Украине.