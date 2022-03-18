Пугачева и Галкин с детьми Лизой и Гарри / фото instagram.com/maxgalkinru
В сети появилось фото Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри, сделанное, предположительно, в Израиле.
Кадры опубликовал Телеграм-канал "НеМалахов".
"Алла Пугачева с семьёй гуляет по Израилю", - говорится в сообщении.
"НеМалахов"
Ранее сообщалось, что Примадонна с мужем и детьми покинули Россию. По словам Андрея Данилко, звездная семья была вынуждена выехать из РФ, так как боятся за будущее своих детей. Галкину, к примеру, отменили все концерты после того, как он осудил войну в Украине.