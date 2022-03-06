По словам артиста, российских звезд массово запугивают.

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что власти РФ начали массово запугивать российских звезд, которые выступают против войны с Украиной.

Об этом он сказал во время телемарафона "UA разом".

По его словам, в первые дни войны в Украине ему начали писать друзья из РФ и рассказывать о том, что им поступают угрозы. А все потому что они против войны с нашей страной.

"В первый день войны один человек опубликовал черный квадрат. Ему сразу вечером позвонили. Это были реальные угрозы, он очень испугался и убрал этот квадратик", - сказал Данилко.

Также он добавил, что Максим Галкин и Алла Пугачева, которые ранее выступили против войны в Украине, были вынуждены покинуть РФ, так как бояться за будущее своих детей. Галкину, например, отменили все концерты.

Кроме того, Данилко написал новую песню, посвященную президенту России Владимиру Путину.

"Припев такой: "Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох. Но причина одна, его не хочет даже сатана", - процитировал Данилко.

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