Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что власти РФ начали массово запугивать российских звезд, которые выступают против войны с Украиной.
Об этом он сказал во время телемарафона "UA разом".
По его словам, в первые дни войны в Украине ему начали писать друзья из РФ и рассказывать о том, что им поступают угрозы. А все потому что они против войны с нашей страной.
"В первый день войны один человек опубликовал черный квадрат. Ему сразу вечером позвонили. Это были реальные угрозы, он очень испугался и убрал этот квадратик", - сказал Данилко.
Также он добавил, что Максим Галкин и Алла Пугачева, которые ранее выступили против войны в Украине, были вынуждены покинуть РФ, так как бояться за будущее своих детей. Галкину, например, отменили все концерты.
Кроме того, Данилко написал новую песню, посвященную президенту России Владимиру Путину.
"Припев такой: "Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох. Но причина одна, его не хочет даже сатана", - процитировал Данилко.