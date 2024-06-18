Она отрицает информацию, появившуюся в сети.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Екатерина "Пташка" Полищук уходит со службы.

Сама девушка отмечала, что из-за ряда непреодолимых обстоятельств и событий, она вынуждена прекратить сотрудничество с 59 ОМПБр и свою службу в этой бригаде.

Однако, как оказалось, защитница Украины не принимала решения полностью завершить службу. На своей странице в Instagram она гневно объяснила ситуацию.

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"В новостях пишут, что я ушла из ВСУ. Еще б они читать научились, раз пишут новости из моих постов. У "Пташки" тоже может быть отпуск и перевод в другое подразделение, особенно если я доброволец (в каноничном значении этого слова)", - написала Полищук.

Она добавила, что сейчас ей нужно разобраться со здоровьем своих родных и со своим, в том числе. А после этого она вернется на службу.

"Зае**ли", - гневно сказала Екатерина.

Чем известна "Пташка"

Девушка училась на музыканта, но с 2021 года служила парамедиком в "Госпитальерах". В первый день полномасштабного вторжения Полищук отправилась в Мариуполь, где помогала гарнизону "Азовстали".

Ее, как и других военных, взяли в плен российские оккупанты. После возвращения, защитница продолжает приближать победу Украины и помогает военным. Кроме того, она пишет стихи и играет на бандуре.

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