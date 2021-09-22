Телеведущая сфотографировалась, укутавшись в одеяло.

Украинскую телеведущую Лесю Никитюк сравнили с известной американской актрисой Кэмерон Диас.

Ведущая опубликовала в Instagram фото, на котором она полуобнаженная стоит на балконе, укутавшись в одеяло.

"Для меня счастье в моменте – это когда отменяется утренняя съемка, и ты можешь спокойно полежать и посмотреть любимый сериал с вкусностями и любимым апельсиновым соком, когда у тебя появился камин, и вы можете собраться у него всей семьей, это когда ты не видела собаку два месяца, а потом приезжаешь, а она любит тебя как раньше", – написала Леся.

"Какая красивая", "Очень классное фото", "Красивая улыбка. Невозможно не улыбнуться в ответ", "На полсекунды подумала, что это Кэмерон Диас, фото для какого-то фэшн журнала. Прям похожи", "Ничего себе", "Класс", – отреагировали поклонники в комментариях под фото.

Читайте такжеПродюсер "Танцев со звездами" рассказал об отношениях с Тиной КарольРанее сообщалось, как на Лесю Никитюк набросилась пьяная фанатка во время концерта "Мумий Тролль".

А до этого ведущая озадачила поклонников снимком с признанием.

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Автор: Виолетта Орлова