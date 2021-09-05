Ведущая призналась, что любит дождь.

Украинская телеведущая Леся Никитюк озадачила фанатов снимком, в подписи к которому рассказала о слезах.

Фото появилось в ее сторис в Instagram.

"Люблю дождь, он может скрыть мои слезы", – написала она на фото.

Кроме того, Леся поделилась парой снимков с осенней прогулки по Киеву после дождя.

На фото ведущая позировала в кожаных коротких шортахы, черном пиджаке оверсайз и высоких сапогах оливкового оттенка.

Поклонники оценили ее новый образ в комментариях: "Ты шикарная", "Даже не узнала сначала", "Бомба, пушка", "Эти ноги!".

Автор: Катерина Шварц