После принятого решения Кэмерон Диас встретила мужа и создала семью.

Известная американская актриса Кэмерон Диас рассказала, почему решила прервать успешную актерскую карьеру.

Свое решение она объяснила в новом интервью Кевину Харту, которое опубликовано на YouTube.

"К 40 годам я начала понимать, что в моей жизни есть так много вещей, которых я не касалась и с которыми не справлялась", – рассказала Диас.

"Сниматься весело, мне это нравится. Я люблю играть. Но я действительно хотела управлять своей жизнью. Моя рутинная жизнь – это то, с чем я могу справиться сама… После этих перемен я чувствую себя полноценной", – добавила она.

Читайте такжеОскандалившиеся актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер потроллили хейтеров видео в ваннойПо словам актрисы, после отказа от продолжения карьеры ей удалось сделать то, на что раньше не хватало времени – завести семью.

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Автор: Катерина Шварц