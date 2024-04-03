В сети распространили смешную видео-пародию на интервью бывшей народной артистки Украины Повалий в РФ.

В Instagram появился фрагмент пародии на интервью государственной изменницы Таисии Повалий россиянину Борису Корчевникову.

Путинистку озвучила Екатерина Сергеева. Автор видео высмеивает приверженность Повалий к России, которая вообще не понимает, что она делает и кого поддерживает:

"Борис, я спаслась. Вчера сходила к гадалке, а гадалка меня спросила: Тая, ты дура? А я такая: кто это говорит? А она такая: "Это я"! А я такая: "кто я? объясните мне". Я не понимаю, у меня даже извилин не осталось - все на локонах", - говорит "Повалий".

В дополнение, иронично сдублировали и самого Корчевникова, у которого заметные проблемы с дикцией, из-за чего он не может и "два слова связать".

"Боже, Борис, я всегда склоняла голову перед твоим русским. Какая дикция! Ты как будто передаешь всю суть вашего народа, то есть суть без сути. И я рада, что примазалась к вам. Я вставила зубы. Жаль, что не нашла клинику, где вставляют мозги", - дублируют Повалий.

В комментариях пользователи выразили свое восхищение автору видео и пишут, что ее ролик имеет гораздо больше смысла, чем интервью.

"Даже дубляж создает Таю более настоящей и органичной, чем оригинал. Потому что оригинал - это сплошная и бездарная фальшь"

"Валяюсь на полу от смеха"

"Ну просто!!! Голос Бориса - попадание стопроцентное!"

"Когда-то Тая пела о чертополохе, а теперь сама им стала"

Кто такая Таисия Повалий и ее пророссийские взгляды

Таисия Повалий - бывшая народная артистка Украины. Она была лишена этого звания в 2015 году из-за пророссийских взглядов и деятельности. В течение 2012-2014 годов занималась политикой в Украине и была депутатом от "Партии регионов" Виктора Януковича. В августе 2023 года официально получила гражданство России и с сентября 2022 года находится под санкциями Украины.

Певица регулярно высказывает свою пророссийскую позицию и заявляет, что с начала войны для нее "ничего не изменилось". Предательница перешла на сторону врага и теперь в России рассказывает, что оккупанты спасают Украину.

Напомним, ранее предательница Таисия Повалий цинично прокомментировала свое выступление перед оккупантами.

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