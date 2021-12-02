После опубликованного Лесей ролика Гордон выразил ей благодарность.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем инста-блоге ролик, на котором пробует конфеты журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона "Гордон в шоколаде".

"Дмитрий Ильич, ваши конфеты "Гордон в шоколаде" - просто люкс. Ждем следующие конфеты "Кадык в шоколаде", - подписала ролик Никитюк.

Отметим, Леся ела конфету достаточно соблазнительно, играя на камеру. К слову, Дмитрий поблагодарил Никитюк за такой шутливый ролик.

""Кадык в шоколаде" - это очень хороший стартап", "Шикарная звезда в шоколаде", "Птичьего молока захотелось", "Ууууу, вкусняшка", "Так нежно в рот берет", - пишут фоловеры.

Напомним, ранее Леся Никитюк публично потроллила Дмитрия Гордона. В программе "Хто зверху?" она предложила своему сопернику угадать, правда ли то, что Гордон во время интервью с ней сидел в одних трусах.

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Автор: Диана Могилевич