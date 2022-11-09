Актриса покорила своим новым образом.

Украинская актриса Ксения Мишина обнародовала очень соблазнительное видео и поразмышляла над тем, что же на самом деле обозначает сексуальность.

В кадре она появилась в кожаных штанах, блузке и высоких перчатках. На ножки она надела светлые лодочки на высоком каблуке. А сексуальности ее образу добавили "мокрые" локоны и стильный макияж с акцентом на "кошачьи" глаза.

В подписи к ролику Мишина написала, что сексуальность - это та глубина, которая способно руковоить миром, людьми и состоянием. Также она добавила, что многие ошибочно полагают, что сексуальность - это только короткие юбки:

Видео дня

"Это энергия. Сочетание высоких энергофизических качеств. Это о свободном безграничном сознании, умении управлять собой, любить себя и создавать правильное и спокойное отношение к жизни. Здесь нет места отрицанию своей природы. И слишком ошибочно думать, что сексуальность принадлежит исключительно коротким юбкам".

Реакция сети на новый образ Ксении Мишиной

"Этот образ прямо ваш. Вы моя любимица"

"Выглядишь стильно, современно, молодежно"

"Как всегда волшебная и сексуальная"

"Ксения, ты невероятно красивая"

"Просто богиня"

"Девушка-петарда"

Напомним, ранее Ксения Мишина в мини-платье свела сеть с ума.

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