Константину Войтенко на семейном вечере пришлось танцевать без жены.

Украинский актер Константин Войтенко больше всего ждал десятый эфир шоу "Танцы со звездами", который посвящен семье. Он хотел станцевать со своей супругой Валентиной, с которой сейчас находится в ссоре.

"Я жалею, что рассказал о нашем конфликте с женой на всю страну. Многие подумали, что причина в том, что мы оба хотели попасть на "Танцы со звездами", но попал только я. Но это не так. Причина есть, но я не буду ее обсуждать", - сказал Константин.

Также он искренне извинился перед своей супругой и отметил, что очень ждет ее для выступления на главном паркете страны. Он даже подготовил ей платье, но Валя так и не появилась на паркете "Танцев со звездами" во время танца. Зато в конце номера она подбежала к супругу и крепко обняла его.

"Валя, хочу обратиться к тебе со всех экранов. Извини, что обсуждал нашу ссору на всю страну. Если бы я мог вернуть время вспять, я бы этого не делал. Прости, что сделал тебе больно", - сказал Войтенко.

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Автор: Диана Могилевич