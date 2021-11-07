Украинский актер Константин Войтенко больше всего ждал десятый эфир шоу "Танцы со звездами", который посвящен семье. Он хотел станцевать со своей супругой Валентиной, с которой сейчас находится в ссоре.
"Я жалею, что рассказал о нашем конфликте с женой на всю страну. Многие подумали, что причина в том, что мы оба хотели попасть на "Танцы со звездами", но попал только я. Но это не так. Причина есть, но я не буду ее обсуждать", - сказал Константин.
Также он искренне извинился перед своей супругой и отметил, что очень ждет ее для выступления на главном паркете страны. Он даже подготовил ей платье, но Валя так и не появилась на паркете "Танцев со звездами" во время танца. Зато в конце номера она подбежала к супругу и крепко обняла его.
"Валя, хочу обратиться к тебе со всех экранов. Извини, что обсуждал нашу ссору на всю страну. Если бы я мог вернуть время вспять, я бы этого не делал. Прости, что сделал тебе больно", - сказал Войтенко.
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