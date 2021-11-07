Ольга Харлан станцевала со своей сестрой дистанционно.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан неоднократно рассказывала, что они с сестрой Татьяной очень близки. Более того, спортсменка говорила и о том, что сестра - это ее амулет. Когда та рядом, Харлан всегда побеждает на соревнованиях.

В эфире посвященному семье фехтовальщица станцевала вместе со своим родным человеком фристайл. Им не помешали ни заражение коронавирусом, ни дистанционные репетиции, ни локация в виде собственного дома. Судьи пришли в восторг от их исполнения и засыпали девушек комплиментами. Они отметили, что фристайл идеально подошел Харлан.

"Интересная идея. Это про заботу, уют, комфорт и семью. Реально крутой концепт", "Вау", "Очень крутой танец", - пишут поклонники в комментариях.

Читайте также"Когда никто не бросает": участник "Танцев со звездами" расплакался в прямом эфире (видео)За свое выступление сестры Харлан получили 30 баллов и даже довели Макса Чмерковского до слез.

Напомним, Дмитрий Каднай вместе с отцом исполнил свою мечту на "Танцах со звездами".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич