Не все звездные пары прошли испытания войной.

В украинском шоу-бизнесе было много, казалось бы, крепких пар, на отношения которых не может повлиять ничто, даже война. Но, как оказалось, не все так гладко.

Сегодня предлагаем вам вспомнить о парах, которые расстались за время российского вторжения.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Их история любви начиналась очень романтично. Дорофеева ради Дантеса даже бросила своего возлюбленного. Влюбленный музыкант сделал ей очень неожиданное предложение руки и сердца - прямо в эфире радио. Конечно, она согласилась, и они сыграли лавандовую свадьбу. В их искреннюю и вечную любовь верили все, но в марте 2022 года стало известно об их разрыве.

Позже выяснилось, что Надя встречается с ресторатором Михаилом Кацурины, который, по словам его экс-супруги Даши, ей изменил. Вот так и закончилась одна прекрасная история и началась другая, но какой она будет - мы узнаем позже.

Даша и Миша Кацурины

О разводе этой пары стало известно сразу после новости о разрыве Дорофеевой и Дантеса. У пары есть двое прекрасных деток, но даже малыши не помогли им сохранить брак.

Так, Кацурин сейчас встречается с Дорофеевой, а его экс-супруга Даша проводит время с Дантесом. Любовный четырехугольник что ли получается? Когда-то мы об этом узнаем.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Актер Дмитрий Ступка много лет был женат на модели Полине Логуновой. Он часто говорил о том, что Полина любит роскошную жизнь, а он ей этого дать на данный момент не может. Возможно, именно финансовые проблемы спровоцировали развод этой звездной пары. Впрочем, Логунова долго не страдала и завела новые отношения с американцем, который к тому же уже сделал ей предложение руки и сердца.

Тарас и Тина Цымбалюк

Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк шокировал новостью о разводе с супругой Тиной, с которой они официально поженились только в прошлом году. В своих соцсетях они выглядели достаточно счастливой парой и говорили о безграничной любви друг к другу. Но как выяснилось позже, они не прошли испытания войной.

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба

После того как продюсер Юрий Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией, от него ушла супруга Елизавета Коцюба. Женщина обнародовала пост в своих социальных сетях со словами: "Юра прощай, Юра прости" и добавила хэштег "#українапонадусе". Причиной развода этой пары стали разные политические взгляды. Она поддерживает Украину, а он - Россию.

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