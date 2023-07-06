Также Кристина выразила соболезнования родственникам всех погибшим.

Украинская певица Кристина Соловий во время ракетной атаки на Львов находилась у себя дома. Она слышала мощные взрывы, в результате которых пострадала и ее квартира.

К счастью, сама певица осталась жива-здорова. Однако, как она рассказала, этой ночью уже прощалась с жизнью.

"Сегодня ночью террористские ракеты "Калибр" попали по Львову. Сегодня ночью я прощалась с жизнью. К сожалению, есть погибшие. На сегодня их четверо. Последствия попадания затронули не только критическую инфраструктуру, но и жилые дома, общежития, ВУЗы и многие другие сооружения", - рассказала об атаке Соловий.

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Она добавила, что украинцы должны бороться и поддерживать наших защитников, а весь гнев к врагу превратить в собственную силу и мощь.

"Во Львове объявлен двухдневный траур. Мои соболезнования родным и близким погибших или пострадавших. Отомстим", - подытожила Соловий.

Напомним, ранее певица Кристина Соловий рассказала, что из-за ночного ракетного удара пострадала ее квартира - взрывной волной повыбивало окна.

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