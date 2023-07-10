Ясинский призвал не осуждать певицу.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым сказал, что певица Настя Каменских сейчас находится в разорваном состоянии, поэтому не стоит ее хейтить за некоторые высказывания в интервью Маше Ефросининой.

Ясинский говорит, что позиция Насти относительно выступлений за границей на русском языке - это несерьезно, но давить на певицу не нужно, так как она сама должна осознать ошибочность своих суждений.

"Настя отвечает искренне, ей кажется, что она будет здесь петь на украинском, а там на русском. Говорит немного несерьезные вещи. Скажем так, надо было подумать, прежде чем это говорить. Подумать с точки зрения того, как это будет воспринимать аудитория, люди предвзятые. А вообще нормально это или нет... Там так, здесь по-другому. Давай в Испании будем по-испански петь", - сказал продюсер.

Он добавил, что мы живем в сложное время, поэтому артистам стоит дать шанс быть искренними. И, конечно, перестать их осуждать.

"Надо понять и простить. Я смотрел ее интервью, она разорвана, у нее все клокочет – и плачет, и смеется. Она в сложном состоянии", - уточнил продюсер.

Напомним, ранее Настя Каменских разрыдалась перед военными.

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