Певица не смогла сдержать эмоций.

Украинская певица Настя Каменских побывала в Кременчуге, где встретилась с защитниками нашей страны. Они сделали ей ценный подарок - шевроны. Взяв их в руки, артистка не смогла сдержать эмоций.

Она расплакалась прямо перед военными и сказала: "Спасибо! Перестаньте так делать".

"Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело. А слова благодарности от наших героев - то, что я по-настоящему ценю больше всего", - добавила Каменских.

Видео дня

Певица отметила, что в тот день она привезла необходимые вещи защитникам, которые проходят реабилитацию и находятся на лечении в госпитале.

"Вспоминаю этот день в Кременчуге и понимаю, что он навсегда останется в моем сердце. Искренность, благодарность и уважение – чувства, возникающие к настоящим героям, с которыми могла встретиться тогда", - добавила Каменских.

Напомним, ранее Алла Мазур едва не разрыдалась из-за особого подарка от военных.

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