Известный украинский продюсер и режиссер Александр Роднянский прокомментировал заявление Лолиты о том, что ее маму якобы избили "националисты" в Киеве из-за русского языка. Мужчина призвал Милявскую не пытаться оправдать убийц - российских оккупантов, которые пытаются захватить украинскую территорию.
Роднянский обратился к российской звезде в связи с ее высказыванием. Пост он опубликовал на своей странице в Telegram.
"Да, в Украине, как и в любой стране, есть мерзавцы. Но несравнимо больше достойных людей. Но дело в другом. Война идет не между странами, а между жизненными философиями. Тоталитарная, консервативная и агрессивная Россия не может допустить, чтобы в Украине родилось свободное демократическое государство", - рассуждает продюсер.
Роднянский призвал Лолиту Милявскую не оправдывать оккупантов, которые стирают с лица земли города и убивают мирных людей.
"Поддерживая агрессию России в Украине, Лолита, вы выступаете на стороне преступников и убийц", - резюмировал Александр.
Напомним, ранее Роднянский развелся со звездой "Ранеток" из-за войны в Украине.
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