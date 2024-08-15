Екатерина Репьяхова рассказала, как переживала этот момент.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - 30-летняя блогерша Екатерина Репьяхова - показала 3-летнего сына Михасика. Она рассказала, когда заметила первые признаки задержки речи у мальчика.

В своем Instagram звезда сети решила ответить на вопросы подписчиков. Они поинтересовались у Екатерины, когда она поняла, что у сына есть проблемы с речью. Как известно, мальчику поставили диагноз диспраксия, то есть неврологическое расстройство. По словам блогерши, до года после рождения не было никаких признаков.

Репьяхова говорит, что она очень рано начала активно заниматься развитием Миши, еще до того, как узнала о диагнозе. Женщина уже с 6 месяцев показывала ему обучающие карточки Домана.

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Понимание того, что у сына есть проблемы, к жене артиста пришло, когда мальчику был год и десять месяцев. Екатерина общалась с подругами и поняла, что Миша не делает того, что выполняют его сверстники. После осознания блогерша была напугана, но она быстро собралась с мыслями и занялась лечением сына.

"Я спросила у своих подружек (у которых детки такого же возраста), выполняют ли их дети инструкции, они ответили: "Конечно, давно". И тогда ко мне пришел страх, отчаяние, слезы. Но я быстро взяла себя в руки! И через неделю мы уже были у первого невролога", - написала Репьяхова.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика впервые назвала причину задержки речи у 3-летнего сына.

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