Создатели украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня" рассказали, кому принадлежат голоса главных героев.

В украинский прокат 2 марта выходит мультфильм "Мавка. Лісова пісня". Сейчас в Госкино рассказали, кому принадлежат голоса действующих персонажей.

Так, главную героиню Мавку озвучила украинская актриса Наталка Денисенко. Песни Мавки и саундтрек озвучила Кристина Соловий, а автором движений выступила известная балерина Екатерина Кухар.

Голосом Лукаша стал певец Артем Пивоваров, Килину озвучила юмористка Елена Кравец. Русалка Водяница – Юлия Санина, шумник Гук – Михаил Хома (DZIDZIO), а Фрол – Сергей Притула (к слову, для Притулы это последний проект в шоу бизнесе).

Тот, что в Скале Сидит – Олег Скрипка, Знахарка – Наталья Сумская, Леший – Назар Заднепровский, Дядя Лев – Олег Фагот Михайлюта, голос украинских женщин – Екатерина Осадчая. Рассказчиком выступила Нина Матвиенко.

Саундтреки к мультфильму записала украинская группа "ДахаБраха".

"Мавка. Лесная песня": о проекте

ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". В прокат он выйдет 2 марта 2023 года. Мультфильм планировали выпустить раньше, однако полномасштабное вторжение разрушило все планы.

"Это было непросто, но нам удалось финализировать работу над проектом. Находясь в разных городах и странах, прожив тяжелый опыт, мы остались вместе и продолжаем заниматься любимым делом, которое так нужно людям. Мавка – наша Берегиня, олицетворение характера всех украинцев. Мы горды заявить, что ее историю увидит весь мир", – заявила CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.

Одна из миссий проекта - привлечь внимание к экологическим проблемам, таким как исчезновение все большего числа представителей украинской флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, а также уничтожения подснежников. Именно поэтому в мультфильме показы многие растения и животные, занесённые в Красную Книгу.

Интересно, что над костюмами главных героев работала известный украинский дизайнер Ольга Навроцкая.

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