Алина Гросу обмочилась во время конкурса.

Украинская певица Алина Гросу рассказала, что во время участия в конкурсе "Мини Мисс Украина" она обмочилась на сцене.

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По ее словам, девочек "держали" на сцене семь часов подряд. В итоге она уже просто не могла терпеть.

"Я участвовала в конкурсе "Мини Мисс Украина" и нас 7 часов безвылазно держали на сцене. Ребенок подавал сигналы несколько часов, махал ручками, но все только любовались и махали мне в ответ. Не выдержав, я тихонько присела на сцене в своем пышном платье и... В результате никто ничего так и не понял, спонсором конкурса была какая-то марка молочных продуктов, организаторы решили, что это или сыворотка или кефир разлился", — вспомнила исполнительница.

Оказывается, что конфуз произошел очень давно. Тогда Алине было всего четыре годика. А сам конкурс проходил во Дворце "Украина".

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Автор: Диана Могилевич